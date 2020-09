Microsoft: la nuova app Xbox per giocare su iPhone

Sta per arrivare sull’App Store la nuova versione dell’app Xbox per iPhone e iPad, che consentirà agli utenti di riprodurre in streaming i giochi sui propri dispositivi tramite la funzione Remote Play. L’app funzionerà connettendosi direttamente con le attuali console Xbox One e probabilmente verrà aggiornata non appena saranno disponibili anche le nuove console, Xbox Series X ed S. Ecco un altro servizio vantaggioso che Microsoft ha predisposto per l’utenza per accendere e spegnere la console dall’app e continuare a giocare in qualsiasi luogo. Basterà avvalersi del proprio dispositivo iOS ed il consueto controller Xbox.

Questo sistema sarà simile alla funzione di riproduzione remota di PlayStation 4, disponibile da tempo per iOS, Android, Windows e Mac. Precisamente, i giocatori potranno accedere ai giochi che già possiedono sulla loro console Xbox One, tramite Wi-Fi e persino reti cellulari, ma non sarà possibile accedere al catalogo del Game Pass con il proprio iPhone. Inoltre, questa funzionalità sarà diversa dal servizio xCloud – servizio che non richiede agli utenti nemmeno di possedere una Xbox, il cui scopo è semplicemente quello di consentire di giocare direttamente dai server Microsoft, accedendo ad un catalogo di giochi in cloud e trasmettendoli in streaming sul proprio dispositivo mobile.

La particolarità di quest’app proposta da Microsoft è che, oltre a consentire la riproduzione remota dei giochi, prevede un aggiornamento ad hoc per allinearsi al design della nuova interfaccia di Xbox. Inoltre, i giocatori potranno anche visualizzare e condividere clip di gioco e screenshot, nonché chattare con gli amici su tutti i dispositivi fruibili.

Al momento, l’app Xbox è in fase di test da parte di Microsoft tramite TestFlight e la beta ad oggi non è testabile dai nuovi utenti. Tuttavia, dovrebbe essere presto disponibile per tutti nell’App Store, con un aggiornamento previsto per il lancio di Xbox Series X e Series S. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.