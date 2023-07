Microsoft potrebbe aver appena confermato al mondo l’esistenza di Nintendo Switch 2, sempre che così venga chiamata dall’azienda giapponese. La console portatile Nintendo di nuova generazione è vicina?

Le informazioni emerse dai documenti del caso legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission riguardo l’acquisizione di Activision Blizzard suggeriscono che il successore della Nintendo Switch potrebbe essere più vicino di quanto pensassimo.

Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale, i piani per la prossima console di Nintendo, per ora conosciuta come Nintendo Switch 2, sembrano essere ben avanzati. È noto che le aziende come Sony, Nintendo e Microsoft iniziano a lavorare sulle nuove console quasi immediatamente dopo il lancio di quelle precedenti. Pertanto, non sorprende che Nintendo abbia già avuto molto tempo per sviluppare il successore della Nintendo Switch, considerando che il modello originale è stato rilasciato nel 2017.

Ciò che rende ancora più interessante la rivelazione di Microsoft è il fatto che sembrano esserci discussioni e condivisione di informazioni tra le grandi aziende del settore dei videogiochi. Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft, ha fatto dei commenti che suggeriscono che Microsoft si aspetti il lancio di Nintendo Switch 2 nel 2024. Se queste informazioni dovessero rivelarsi accurate, potremmo aspettarci un’evoluzione significativa di Nintendo Switch, con nuove funzionalità e potenza di elaborazione che potrebbero rivoluzionare il modo in cui i giocatori interagiscono con la console.

Questa non è esattamente una conferma della data di uscita di Nintendo Switch 2, ma è facile credere che aziende così grandi e interconnesse come Microsoft, Nintendo e Sony debbano condividere determinati dettagli sensibili l’una con l’altra, anche se si tratta solo del minimo indispensabile. Inoltre, gli sviluppatori di Activision Blizzard che producono contenuti per Nintendo Switch potrebbero già avere tra le mani un kit di sviluppo per il Nintendo Switch 2, lasciando ancora meno segreti da scoprire per Microsoft.

Le implicazioni di questa rivelazione sono significative per il mercato dei videogiochi. Se Nintendo Switch 2 verrà lanciata nel 2024, avrà un impatto sulle strategie di marketing delle altre aziende. Sony e Microsoft dovranno considerare la presenza di un nuovo concorrente nel mercato delle console di gioco e adattare le proprie strategie di conseguenza. Inoltre, i giocatori potrebbero iniziare a valutare se acquistare ora Nintendo Switch o aspettare il lancio della nuova console.