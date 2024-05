Xbox e Activision aprono Elsewhere, nuovo studio di videogiochi polacco

Xbox e Activision hanno aperto un nuovo studio di videogiochi chiamato Elsewhere Entertainment. Il team è situato situato a Varsavia, Polonia.

Questo studio, che si affianca a Infinity Ward Krakow, vuole sfruttare il talento crescente nella regione, ma non sarà coinvolto nella produzione di Call of Duty.

Elsewhere Entertainment si distingue per essere un incubatore di una nuova franchigia AAA e può vantare un team di professionisti del settore con esperienza in giochi di successo come The Last of Us, Uncharted, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, e Far Cry. Il nuovo studio, oltre alla sede principale a Varsavia, dispone di risorse aggiuntive negli Stati Uniti.

Il team di Elsewhere mira a creare un ambiente che incoraggi idee audaci e diverse, con l'obiettivo di sviluppare una franchise che possa lasciare un impronta duratura nel tempo, non solo nel mondo dei videogiochi ma anche oltre. Grazie al supporto completo di Xbox e Activision, Elsewhere ha accesso a risorse e strumenti avanzati per poter incrementare la produzione e lo sviluppo del nuovo titolo.

Al momento, Elsewhere Entertainment è al lavoro su un gioco basato su una "forte componente narrativa", ancora senza nome, che segnerà l'inizio di questa nuova serie. Il gioco promette di offrire un'esperienza di gioco di nuova generazione e di alta qualità. L'azienda ha anche lanciato un nuovo sito web dedicato alle opportunità di carriera, invitando talenti da tutto il mondo a unirsi al loro team innovativo.

Nonostante le recenti chiusure di studi e consolidamenti avvenuti all'interno di altre sussidiarie di Microsoft, come Tango Gameworks in Giappone e Arkane Austin in Texas, la nascita di Elsewhere Entertainment rappresenta un investimento inaspettato in un periodo considerato complicato per l'industria videoludica. Possiamo certamente considerarlo come un segnale incoraggiante di rinnovamento.