Microsoft festeggia il day one di Forza Horizon 5 lanciando un auto da 1300 metri

Dopo una lunga attesa finalmente oggi è il giorno di Forza Horizon 5. la nuova esclusiva targata Xbox Game Studios è uscita ufficialmente oggi 9 novembre, spalancando le porte del Messico a tutti i curiosi e gli amanti del genere automobilistico. I possessori della Premium Edition ci stanno giocando già da qualche giorno, ma per festeggiare questo importante lancio Microsoft ha ben deciso di dare vita ad un evento a dir poco unico e spettacolare.

La trovata promozionale di Microsoft per celebrare il lancio di Forza Horizon 5 si è tradotta nel lanciare un’auto da un elicottero dalla bellezza di oltre 1300 metri. Il tutto è stato documentato con un video, dove vediamo l’automobile lanciarsi nel vuoto con un paracadute. Una volta toccato terra un pilota ha messo in moto il piccolo buggy e ha iniziato a sfrecciare per i campi sterrati.

Uno spot davvero unico e particolare, che testimonia come Microsoft punti moltissimo sulla propria esclusiva sviluppata dai ragazzi di Playground Games che, dopo un già più che ottimo quarto capitolo tornano a farci sfrecciare in un nuovo capitolo della propria serie automobilistica di punta.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è già disponibile all’acquisto sia su console Xbox Series X|S e Xbox One che su PC. Oltre a ciò, il nuovo capitolo di questa saga a quattro ruote è giocabile gratuitamente nel servizio Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.