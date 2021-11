Microsoft Fligh Simulator: il World Update 7 sarà tutto dedicato a una singola nazione

Microsoft Flight Simulator ci ha abituati ad tutta una serie di aggiornamenti che vanno a migliorare ulteriormente la già più che ottima esperienza di volo. Con i World Update, i ragazzi di Asobo Studio hanno già potuto abbellire il mondo di gioco che possiamo sorvolare con i vari aeroplani presenti in gioco. Giunti al settimo aggiornamento di questo tipo, ora tocca ad una nazione ottenere vari miglioramenti, e il team di sviluppo ha annunciato da poco le novità in arrivo.

Proprio di recente Jorg Neumann di Asobo Studio ha voluto rivelare, all’interno di una diretta social, di come il team di sviluppo sia al lavoro sul prossimo settimo World Update di Microsoft Flight Simulator che riguarderà l’Australia.

Come in ogni World Update, il team si sta impegnando nel migliorare molti dei punti interessi principali australiani. Oltre a ciò il team di sviluppo ha chiarito che molte delle grandi città australiane gioveranno un miglioramento da questo aggiornamento, un po’ come effettuato anche in passato con le varie città europee e nord americane.

Al momento non si hanno altri dettagli su ciò che il settimo World Update di Microsoft Flight Simulator poterà nel gioco di Asobo Studio, ma l’aggiornamento dovrebbe arrivare nel titolo tra circa un paio di mesi.