Microsoft Flight Simulator: aggiunto un nuovo aereo, ecco quale

Microsoft Flight Simulator, sviluppato da Asobo Studio, continua a registrare un grande successo tra i videogiocatori. Proprio per questo, Microsoft e il team di sviluppo continuano a supportare costantemente il simulatore, con l’aggiunta di nuovi velivoli e contenuti. Nelle ultime ore, infatti, è stato aggiunto un nuovo aereo molto differente da quelli pubblicati prima: analizziamolo assieme per scoprire di che tipologia di velivolo si tratta.

Le ultime aggiunte al simulatore, di fatto, erano aerei di prosperose dimensioni, come il CRJ 55o; oppure velivoli complessi, come il jet d’attacco Aermacchi MB-339. Invece, l’ultima aggiunta, è qualcosa di completamente differente: si tratta di un ultraleggero che omaggia le prime battute dell’aviazione, ma costituito da componentistica odierna. Il Top Rudder Solo 103 (questo il nome del nuovo aereo), è un velivolo monoposto con la cabina di pilotaggio aperta, proprio come nei primissimi aerei dell’aviazione.

“Il Solo 103 è realizzato appositamente per soddisfare la ‘FAA’s Part 103 classification’: un veicolo ultraleggero monoposto che pesa meno di 254 libbre, con una velocità di volo massima inferiore a 63 mph e uno stallo di spegnimento inferiore a 28 mph. Se vuoi vivere la bellezza del Pianeta Terra più vicino che mai, questo è l’aereo perfetto. Il cielo sta chiamando!“, ha scritto Jorg Neumann, responsabile di Microsoft Flight Simulator sul blog ufficiale di Microsoft. Il Top Rudder Solo 103, purtroppo, sarà disponibile soltanto a pagamento, al prezzo di 9,99€.

Si tratta, effettivamente, del primo vero e proprio DLC a pagamento del simulatore. Insieme al velivolo, i giocatori riceveranno, inoltre, 8 livree per una maggiore personalizzazione del Solo 103. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, sapevate che pochi giorni fa Microsoft ha rivelato alcuni dettagli sulla versione console del suo simulatore? Cliccate qui per approfondire!