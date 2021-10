Microsoft Flight Simulator: annunciata una nuova edizione gratis, ecco la data

È stata appena annunciata l’edizione Game Of The Year (GOTY) di Microsoft Flight Simulator, la quale sarà disponibile come aggiornamento gratis il 18 novembre 2021, il prossimo mese, per chi già è in possesso del videogioco base sia su PC che su Xbox Series X|S.

Xbox ha annunciato nel suo blog Xbox Wire che Microsoft Flight Simulator GOTY Edition sarà un aggiornamento gratuito che aggiungerà al gioco 5 nuovi velivoli, 8 nuovi aeroporti e tante nuove sfide, discovery e 14 tutorial. L’aggiornamento verrà esteso gratuitamente anche ai possessori del titolo tramite Xbox Game Pass. Vi ricordiamo che oggi, 19 ottobre, c’è stato anche un update che ha aggiunto alcune migliorie tecniche di cui vi abbiamo discusso in questo articolo.

Nella GOTY Edition di Microsoft Flight Simulator non sarà inclusa l’espansione Top Gun: Maverick, l’espansione legata al film che, proprio come la pellicola a cui è ispirata, è stata rimandata al 27 maggio 2022. Tuttavia, tra gli aeroplani aggiunti nella GOTY Edition ci sarà anche il Boeing F/A-18, un velivolo che precedentemente era previsto per l’espansione di Top Gun. Tra gli altri mezzi di volo inclusi nella GOTY Edition c’è anche l’eVTOL VoloCity, il primo drone adibito al trasporto passeggeri a essere mai rilasciato in gioco.

Gli aeroporti aggiunti a Microsoft Flight Simulator sono quello di Leipzig, Allgäu e Kassel in Germania, di Lugano, Zurigo e Luzern-Beromunster in Svizzera, e i due aeroporti militari americani Patrick Space Force Base e Marine Corps Air Station Miramar. I nuovi voli Discovery porteranno i giocatori a Helsinki, Friburgo, Mecca, la Monument Valley, Singapore e il Monte Cook, mentre un aggiornamento del sistema meteo e uno della fotogrammetria delle città renderanno ancora più realistica l’esperienza di gioco. In ultimo, il 18 novembre sarà anche la data del rilascio di Reno Air Races, la promessa espansione a pagamento di Asobo Studio che aggiungerà le gare ad alta velocità al gioco. La Full Collection avrà più contenuti e avrà un costo di circa 60€, mentre la normale Expansion Pack avrà un prezzo di 20€.