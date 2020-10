Microsoft Flight Simulator e il buco del Brasile: in video lo strano glitch

La next-gen è sempre più vicina ma già ad agosto abbiamo potuto assaggiarne un pezzetto. In che modo? Con Microsoft Flight Simulator, la simulazione di volo di Asobo Studio e Microsoft. Il gioco è stato rilasciato (per il momento) solo su PC e ha messo a dura prova anche i computer più moderni. Si tratta infatti di un gioco dalla qualità visiva incredibile, che punta tutto sul realismo dei suoi mezzi e delle sue ambientazioni. Ora, il gioco si mostra qualcosa di molto strano in Brasile.

Di cosa parliamo? Come potete vedere anche voi nel video qui sotto, in un’area del Brasile parte del terreno è sprofondata. Microsoft Flight Simulator è in grado di mostrare in tempo reale elementi come tempeste, uragani (che offrono un’interessante sfida di gameplay per i più esperti) o anche incendi (come quelli della California). In questo caso, però, non si tratta per fortuna di un evento naturale, ma di un bug o un glitch del gioco stesso.

Il filmato ci mostra molteplici angolazioni del buco del Brasile creatosi in Microsoft Flight Simulator. Non abbiamo una risposta definitiva, ma secondo il creatore del video, Larry Kyrala, potrebbe essere un problema di coordinate. Il terreno in quel punto non avrebbe ricevuto le giuste misure di altezza (che dovrebbe essere 12.000 piedi, secondo quanto segnalato) rispetto ai territori limitrofi, di conseguenza il terreno si piega e sprofonda.

Molto probabilmente Asobo Studio si metterà al lavoro per risolvere il problema. Ora come ora, sorvolare tale zona genera una certa inquietudine, considerando il livello di realismo dell’opera. Siamo pronti a scommettere che molti cercheranno di entrare in quella depressione del terreno per vedere cosa può accadere.

Diteci, state giocando a Microsoft Flight Simulator?