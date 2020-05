Microsoft Flight Simulator: annuciato l’inizio della Closed Beta, ecco i dettagli

Microsoft Flight Simulator è uno dei titoli in uscita durante il 2020 più attesi dai videogiocatori. Il nuovo gioco sviluppato da Asobo Studio in collaborazione con Microsoft riporta in vita una delle serie simulative più importanti di sempre. Dopo aver pubblicato diverse spettacolari immagini fatte durante la fase Alpha, sembra che il team di sviluppo sia pronto per passare allo stadio successivo, l’inizio della closed beta.

Recentemente, proprio Asobo Studio ha pubblicato una nuova infografica contenente tutte le prossime tappe importanti che coinvolgeranno Microsoft Flight Simulator. Insieme a molteplici aggiornamenti e alle novità in arrivo durante tutta l’estate, come si può notare, tra i piani del team di sviluppo c’è anche quello proporre una fase di closed beta a fine luglio.

Oltre all’attesa della beta chiusa, va fatto notare come il team si stia impengnando a rilasciare delle nuove feature e diverse partnership nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro, l’annuncio dell’arrivo della fase beta, risulta come un forte indizio riguardo all’uscita di Microsoft Flight Simulator, che al momento rimane ancora senza una data di uscita meglio specificata.

Nonostante tutto ciò, il prossimo titolo di Asobo Studio rimane atteso entro la fine del 2020. Cosa ne pensate dei prossimi appuntamenti del team di sviluppo nei confronti di Microsoft Flight Simulator? Siete pronti per conoscere tutte le novità della prossima esclusiva targata Xbox Game Studios? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.