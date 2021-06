Microsoft Flight Simulator come gira su console? svelato il framerate

Dopo esser stato richiesto a gran voce dai giocatori console, finalmente ieri sera abbiamo scoperto la data di uscita ufficiale di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S. L’annuncio è avvenuto durante l’evento digitale Xbox e Bethesda per l’E3, all’interno del quale il titolo simulativo di Asobo Studio si è ripresentato per mostrarci tutte le ultime novità in arrivo prossimamente. Ora, a distanza di qualche ora dallo show, scopriamo anche qualche dettaglio tecnico in più sulla versione Xbox Series X|S del titolo.

Microsoft Flight Simulator uscirà il prossimo 27 luglio su Xbox Series X|S, ma il team di sviluppo ha voluto informare gli appassionati del mondo console di un paio di questioni tecniche. Rispondendo direttamente ad un appassionato che su Twitter si chiedeva a quanti FPS avrebbe girato il titolo su console, il team di sviluppo ha voluto confermare che la nuova iterazione del simulatore di volo andrà a di base a 30 FPS su Xbox Series X|S.

Questa potrebbe sembrare una notizia non tanto buona per i giocatori console, ma come viene sottolineato subito dopo dallo stesso team, Microsoft Flight Simulator supera i 30 FPS su console se collegata ad una TV che supporta il VRR. Al momento non si conoscono i dettagli per le risoluzioni, e non essendo specificato se il commento si riferisse in particolare a Series X o Series S è presumibile che entrambe le console riescano a portare il gioco sopra i 30FPS con una TV VRR.

Base framerate will be 30 FPS. On TVs that support VRR, the framerate can go above 30 FPS — Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) June 13, 2021

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile su PC, mentre la versione console Xbox Series X|S arriverà il prossimo 27 luglio, e sarà presente anche nel Xbox Game Pass. Oltre a ciò, è stato annunciato l’arrivo di un aggiornamento gratuito tutto a tema Top Gun, in arrivo durante l’estate.