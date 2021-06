Microsoft Flight Simulator console: GameStop potrebbe aver svelato ​la data

I fan dei simulatori di volo si stanno godendo il recente Microsoft Flight Simulator ormai da quasi un anno. C’è una fetta di videogiocatori console, però, che sono ancora in attesa di scoprire quando potranno mettere le mani sul tanto elogiato nuovo capitolo della saga simulativa targata Microsoft e sviluppata dai ragazzi di Asobo Studio. Ora, a svelarci la possibile data di uscita della versione console del titolo è stata una delle più note catene videoludiche.

Da qualche ora sul web, la pagina dedicata a Microsoft Flight Simulator sul sito di GameStop riporta la possibilità di prenotare il gioco in versione Xbox Series X|S, il tutto accompagnato da una data di uscita che indica il prossimo 15 giugno 2021. Se il tutto dovesse venire confermato, gli appassionati che attendevano di poter fare loro la versione console del gioco non dovranno aspettare troppo tempo, anzi, sembra che il titolo sia più vicino di quanto si pensasse qualche tempo fa.

Se la data di lancio di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S verrà confermata in via ufficiale, è possibile che lo sapremo tra pochi giorni, più precisamente il 13 giugno. In quella data, infatti, è attesa la conferenza digitale Xbox / Bethesda all’E3 2021, evento in cui oltre ad una possibile conferma sulla data del simulatore di volo Microsoft e Asobo, assisteremo a una serie di nuovi annunci e aggiornamenti su giochi già noti; Halo Infinite su tutti.

(Leaked) Irish GameStop website is showing Microsoft Flight Simulator for Xbox Series X|S releasing next Tuesday, June 15th 👀🇮🇪 Source:https://t.co/XjRP4clcaF+ pic.twitter.com/9DbUAfZ4PY — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 9, 2021

Al momento abbiamo solo l’indizio emerso grazie al sito di GameStop, e per scoprire se la data di uscita della versione console di Microsoft Flight Simulator servirà aspettare la conferenza Xbox. La data sembra essere in linea con le dichiarazioni del team di sviluppo, che aveva più volte promesso che il titolo sarebbe arrivato anche su console entro la fine del 2021.