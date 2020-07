Microsoft Flight Simulator: data della Closed Beta svelata

Microsoft Flight Simulator è uno dei giochi più attesi del momento. Negli ultimi anni gli sviluppatori di Asobo Studios hanno dimostrato di aver in cantiere un’opera di qualità incredibile e, negli ultimi mesi, alcuni fortunati giocatori hanno potuto mettere alla prova la versione alpha del gioco, in formato PC. Ora, è il momento di fare un passo in avanti: il team ha svelato la data della closed beta.

Un gruppo limitato di iscritti al programma Xbox Insider potrà provare la versione Closed Beta a partire dal 30 luglio. In data 16 luglio, Asobo Studios introdurrà un nuovo aggiornamento: questo update ha lo scopo di introdurre tutta una serie di miglioramenti tecnici e di preparare Microsoft Flight Simulator alla versione Closed Beta. Ciò significa che verranno corretti bug, il codice sarà ottimizzato e le periferiche dedicate avranno un maggiore supporto.

Lo sviluppo di Microsoft Flight Simulator sta quindi procedendo secondo i piani. Non si tratta di una cosa da poco, considerando che negli ultimi mesi tantissimi studi di sviluppo sono stati colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Attualmente siamo a conoscenza del programma di aggiornamenti fino alla fine di luglio: non sappiamo però cosa ci aspetta per agosto e i mesi successivi. Molto probabilmente, però, con l’avvicinarsi dell’inizio della Closed Beta il team si sbottonerà.

Tutti vorrebbero anche sapere la data di uscita di Microsoft Flight Simulator: il gioco è pianificato per PC, Xbox Series X e Xbox One, anche se per il momento non è chiaro se il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme contemporaneamente. L’accesso alla Closed Beta sarà garantito a tutti i giocatori dell’alpha, ma saranno spediti nuovi inviti ad altri iscritti del programma Xbox Insider. Diteci, sperate di essere tra i fortunati, oppure volete aspettare direttamente la versione completa?