Microsoft Flight Simulator: data di uscita con un trailer spettacolare

Microsoft e Asobo hanno finalmente rivelato la data di uscita del simulatore di volo Microsoft Flight Simulator. Il gioco, sviluppato da francesi di Asobo (A Plague Tale) è uno dei prodotti più attesi dell’anno, soprattutto per gli appassionati. Potrete finalmente volare nei cieli di tutto il mondo a partire dal 18 agosto su PC. La versione Xbox One o Xbox Series X non è stata citata, ma a questo punto crediamo che arriverà solo in futuro esattamente come successo con Gears Tactics.

Microsoft Flight Simulator sarà disponibile per tutti gli abbonati Xbox Game Pass PC o acquistabili in tre differenti versioni digitali – Standard, Deluxe, Premium – le quali comprendono diversi contenuti aggiuntivi a seconda dell’edizione che parte da un minimo di 69,99 euro fino ad un massimo di 119,99. Non ci sono ancora informazioni per un rilascio su Steam o altri store.

Il titolo ha impressionato molto nel corso degli ultimi mesi sia per il suo aspetto grafico tendente al fotorealismo sia per il suo realismo incentrato sull’utilizzo del cloud e delle mappe satellitari di Bing. Attualmente il gioco è in closed beta e sta registrato numeri positivi e soprattutto immagini sorprendenti. Tutti gli aeroporti del mondo saranno visitabili, alcuni invece saranno completamente costruiti per essere il più possibile fedeli alla realtà. Persino i voli ufficiali verranno rappresentati nel gioco stesso e sarà possibile trovare persino casa propria.

Microsoft Flight Simulator, lo ricordiamo, arriverà il 18 maggio su PC Windows 10, già da subito si Xbox Game Pass. Quanto attendete questo nuovo, incredibile, simulatore di volo? Siete felice di tornare finalmente a volare nei cieli con un capitolo della serie di Microsoft Flight Simulator? Per ingannare l’attesa vi lasciamo con il trailer d’annuncio della data che potete trovare all’inizio dell’articolo, il quale mette in mostra alcuni nuovi scorci che potremo visitare nella versione finale in arrivo ad agosto.