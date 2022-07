Uno dei grandi vantaggi di giocare a Microsoft Flight Simulator è sicuramente il supporto degli sviluppatori di terze parti. Oltre ai vari contenuti ufficiali che Microsoft e Asobo pubblicano in maniera regolare, infatti, diversi studi di sviluppo decidono di sviluppatore nuovi add-on, che possono essere acquistati e che mirano proprio a espandere l’esperienza di gameplay.

Come riportato da Twinfinite, nel corso degli ultimi giorni, l’Italia è stata una delle grandi protagoniste di questa nuova serie di contenuti aggiuntivi per Microsoft Flight Simulator. Jetstream Designs ha infatti lanciato un nuovo pacchetto, che include tre nuovi aeroporti italiani. Il bundle, disponibile su Contrail, include gli aeroporti di Palermo, Pantelleria e Lampedusa. Sono tre nuove location decisamente importanti, che includono i tre aeroporti più importanti sia per numero di passeggeri, sia per il loro valore turistico. I due aeroporti sono disponibili in un unico bundle dal costo di 20 Euro (più le tasse) oppure singolarmente al costo di 10,25 Euro l’uno.

Sono in dirittura d’arrivo anche altri contenuti di stampo estero. Il primo è il rifacimento del de Havilland Canada Dash 7, un aereo costruito dal produttore canadese De Havilland e inaugurato nel 1975. Il modello è attualmente in sviluppo presso SimWork Studios e attualmente il team di sviluppo è riuscito ad animare la parte esterna del veivolo. Al momento però non c’è ancora una data di uscita per la pubblicazione.

Infine, come ultimo aggiornamento del weekend, anche Drzewiecky Design ha voluto aggiornare gli amanti di Microsoft Flight Simulator in merito ai lavori su un aeroporto. Questa volta andiamo negli Stati Uniti d’America, con la riproduzione del Newark Liberty International Airport. Al momento tutti i lavori sono ancora un work-in-progress e anche in questo caso è assente una vera e propria data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.