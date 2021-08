Microsoft Flight Simulator è il miglior gioco in assoluto su Xbox, la conferma

È passato un anno da quando Microsoft Flight Simulator ha stravolto il gaming su PC con il suo realismo e il suo assurdo impianto simulativo. Ora che è arrivato su Xbox Series X e Series S nelle scorse settimane, ha raggiunto un nuovo primato: si tratta del miglior gioco su console Xbox Series X|S secondo quanto confermano i risultati di Metacritic.

Il porting sulle nuove console è atterrato con successo. 91 è il punteggio di Metacritic guadagnato da Microsoft Flight Simulator per il suo lancio su Xbox. Il gioiellino di Asobo Studio ha avuto un enorme successo di critica su PC, e sta confermando con orgoglio il suo meritatissimo prestigio anche sulla controparte console di Microsoft. Per il momento, secondo l’aggregatore di voti Metacritic, il simulatore di volo ha il miglior risultato per le console Series X e Series S.

Tra i commenti degli utenti più entusiasti di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S troviamo affermazioni come “esperienza incredibile“, “gioco assolutamente mozzafiato“, “impressionante” e “la vera next-gen“. Anche noi vi abbiamo parlato delle nostre prove di volo su console Xbox in questa recensione, e per l’occasione vi ricordiamo che il gioco è compreso con la sua versione standard nell’abbonamento di Xbox Game Pass.

Per Xbox Series X!S su Metacritic, dietro Microsoft Flight Simulator troviamo l’ottimo metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knight a pari merito a 89 punti con la sorpresa Doki Doki Literature Club Plus. A completare le prime 5 posizioni ci sono il nuovo F1 2021 con un punteggio di 88 e l’hack & slash Death’s Door di Devolver Digital, con 86 punti. Sta andando male invece la bella promessa indie The Ascent, con un punteggio di 67, penalizzata da problemi tecnici sulla console, anche se gli utenti di Xbox stanno premiando il gioco con 81.