Microsoft Flight Simulator: elicotteri in arrivo? Sviluppatori al lavoro

Nell’ultimo aggiornamento di sviluppo di Microsoft Flight Simulator sul sito ufficiale del gioco sono leggibili dettagli interessanti riguardo le nuove feature che verranno implementate dal prossimo update fino al 2022: al di là della possibilità di esplorare i cieli con l’aereo-ospedale Orbis Flying Eye Hospital, in arrivo a breve, una rapida occhiata alla roadmap e agli snapshot ha evidenziato come gli sviluppatori stiano ancora lavorando all’arrivo degli elicotteri, velivoli ancora del tutto assenti dal simulatore.

L’Orbis Flying Eye Hospital è un aereo cargo di grandi dimensioni convertito a ospedale volante, che viaggia di paese in paese per offrire cure oculistiche a coloro che non possono permettersele. Secondo l’Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Cecità, un organo benefico statunitense, ci sono circa 295 milioni di persone nel mondo con perdita della vista moderata e breve, e il 77% di queste persone può essere curata preventivamente. L’Orbis Flying Eye Hospital arriverà su Microsoft Flight Simulator il 27 luglio.

Nel frattempo è già da un bel po’ di tempo che sappiamo che gli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator stanno lavorando all’introduzione degli elicotteri nel gioco di simulazione aerea. Ci sono addirittura delle mod che sopperiscono alla mancanza introducendo degli elicotteri fanmade, e degli snapshot presenti proprio in quest’ultimo development update mostrano fan che chiedono a gran voce la loro implementazione. Allo stato attuale, gli elicotteri arriverebbero in gioco nel 2022.

Ricordiamo che nel frattempo Microsoft Flight Simulator arriverà finalmente anche su Xbox Series X|S il prossimo 27 luglio, come anticipato dalla conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase durante l’E3 2021, assieme a un miglioramento delle performance. In seguito, ci sarà anche un aggiornamento chiamato Sim Update V che aggiungerà un nuovo aeroplano al gioco, l’Aviat Husky A-1C, nei primi giorni di agosto.