Microsoft Flight Simulator: giocare online migliora il gioco, ecco come

Ora che Microsoft Flight Simulator è disponibile sia su PC che sulle console Xbox, tutti gli appassionati del simulatore di volo Microsoft possono finalmente volare in giro per il mondo. Ovviamente c’è posto anche per i più curiosi; ammaliati da una qualità generale a dir poco mostruosa e un realismo (non solo nell’aspetto simulativo) che lascia letteralmente a bocca aperta chiunque si approcci a questo grande titolo.

Uno degli aspetti più interessanti del titolo Asobo Studios e Microsoft sta nel giocare online, dato che, Microsoft Flight Simulator si appoggia su una serie di tecnologie cloud che aumentano ulteriormente il realismo del gioco. Grazie a questo, giocando online è possibile sorvolare le varie parti del mondo anche con tutti gli agenti atmosferici ricreati in tempo reale. Se sopra casa vostra dovesse abbattersi un forte temporale, potrete volarci dentro nel nuovo Flight Simulator.

Ma il tutto non si ferma a questi piacevolissimi dettagli, dato che, come mostrato dal canale YouTube Cycu1, giocando online a Microsoft Flight Simulator si potrà godere di un aspetto grafico migliore. Queste migliorie vanno a rendere ancora più densa la mappa di gioco, andando ad inserire più dettagli alle città che sorvolerete dandovi l’impressione di non riuscire a distinguere il virtuale dal reale.

Dopo quasi un anno dopo il lancio originario su PC, si parla ancora tantissimo di Microsoft Flight Simulator. soprattutto in questo periodo in cui il titolo è arrivato finalmente anche su Xbox Series X|S e nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass anche su console. Vi ricordiamo, infine, che il team di sviluppo è sempre attendo ad aggiornare il gioco con nuovi contenuti, esattamente come i fan che lavorano costantemente a nuove mod.