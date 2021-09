Microsoft Flight Simulator: giocatori volano dentro l’uragano Ida

Con un videogioco come Microsoft Flight Simulator in grado di emulare il meteo in tempo reale, perché non andarsi a ficcare dentro un uragano? È quello che stanno facendo molti giocatori in questi giorni mentre l’uragano Ida causa problemi dall’altra parte del mondo. Alcuni giocatori hanno registrato il loro gameplay proprio mentre ci finivano dentro.

Secondo i rapporti preliminari della NASA, l’uragano Ida potrebbe essere stata la quinta tempesta più forte che sia mai arrivata sulle coste orientali degli Stati Uniti. Il ciclone è arrivato sulla terraferma il 29 agosto scorso come tornado di categoria 4, e successivamente si è spinto nell’entroterra per circa 2400 kilometri. I suoi effetti sono stati registrati in 22 stati della nazione nordamericana. Per fortuna, c’è chi riesce a prendere questi argomenti alla leggera, tuffandosi letteralmente con il proprio velivolo di Microsoft Flight Simulator.

Il gioco di Microsoft riesce ad emulare in tempo reale le condizioni metereologiche che ci sono nel mondo, e praticamente ogni volta che c’è una grande tempesta o un uragano sono in tanti a voler provare il brivido di volarci attraverso. La tecnologia di Microsoft Flight Simulator si avvale dei dati raccolti dal servizio meteorologico Meteoblue, i quali vengono processati dalla piattaforma Azure AI di Microsoft per presentarne una versione realistica e contemporanea in gioco.

Il vero spettacolo di questi avvenimenti è visibile quando i giocatori non sono ancora all’interno della tempesta, ma quasi. In questi momenti è possibile osservare le nuvole addensarsi e cambiare forma; in particolare il momento più affascinante è quando la tempesta tocca terra e acquisisce sempre più forza in un processo che viene chiamato “intensificazione rapida.” Il primo video in questo articolo mostra proprio il contatto dell’uragano nel Golfo del Messico, mentre il secondo, posto in alto in questo paragrafo, dà più un’idea di com’è essere dentro un uragano. Vi ricordiamo che adesso Microsoft Flight Simulator è disponibile anche su console Xbox, e che recentemente c’è stato un aggiornamento che ha migliorato l’area tedesca dell’Europa.