Microsoft Flight Simulator: la grafica è incredibile, ecco come ci sono riusciti

Microsoft Flight Simulator è un ottimo gioco, senza troppe difficoltà definibile un capolavoro. È un’opera di alto livello per molteplici motivi, a cominciare dalle sue qualità ludiche, ma sopratutto stupisce per il livello tecnico visivo. In altre parole, la grafica di Microsoft Flight Simulator è incredibile: in che modo Asobo ci è riuscito? Che strumenti ha usato?

La risposta è arrivata tramite un’intervista rilasciata. Il CEO e co-fondatore di Asobo, Martial Bossard, spiega che Microsoft Flight Simulator sfrutta Azure Microsoft Cloud (come ben sappiamo da tempo) e il motore grafico FTech Engine, utilizzato dal franchise di Forza, saga automobilistica simulativa di Microsoft.

ASOBO confirms Microsoft Flight Simulator uses FTech graphics engine of FORZA game. If you liked the extreme photorealism of MFS, imagine what has Turn10 with the same engine in next FORZA. pic.twitter.com/5kRPZJTMjc — Siri's Ex. (@architectu2) October 2, 2020

Nell’intervista il CEO conferma che FTech Engine è stato “leggermente modificato per supportare un grande carico di dati“. Precisa inoltre che “tutte le texture 3D e i dati utilizzati provengono dall’FTech Engine in cooperativa con Azure”.

Il livello di dettaglio del gioco è quindi stato raggiunto (anche) grazie al motore grafico di Turn10. Si tratta di un fatto molto interessante anche perché, come indica il tweet qui sopra, ci permette di iniziare già a immaginare quello che Turn10 potrebbe realizzare con un nuovo capitolo di Forza.

Anche Forza, dopotutto, è una simulazione con grafica realistica. Se FTech Engine è in grado di raggiungere quei livelli di dettaglio in un ambiente di proporzioni letteralmente mondiali, in un gioco che si “limita” a una pista potrebbe creare il gioco di guida più bello di sempre (almeno dal punto di vista grafico).

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile anche su console: oltre ad arrivare sulle macchine da gioco next-gen di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, sarà rilasciato anche su Xbox One. Gli sviluppatori di Asobo Studio hanno promesso che sarà visivamente incredibile anche sulla vecchia generazione. Diteci, voi in che versione volete giocarlo?