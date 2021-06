Microsoft Flight Simulator ha una data di lancio su Xbox Series X|S

Su PC Microsoft Flight Simulator era riuscito a stupire con un comparto tecnico incredibile e la possibilità di intrattenere per molte ore una grande fascia di utenti. Già da tempo Microsoft aveva svelato che il titolo di Asobo Studio sarebbe giunto anche sulla sua console di nuova generazione, ma non avevamo ancora una data di lancio. Con un fantastico trailer gameplay scopriamo non solo i fantastici scenari che potremo vedere nella versione Xbox Series X|S del titolo ma veniamo finalmente a conoscenza di una data di lancio.

Tutti i giocatori console che non avevano avuto modo di provarlo per mancanza di un PC abbastanza performante saranno felici di sapere che Microsoft Flight Simulator sarà rilasciato su Xbox Series X e Series S il 27 luglio 2021. Veniamo a sapere anche che, così come per la versione per PC, l’opera di Asobo Studio sarà disponibile al dayone anche su Xbox Game Pass per console. Per il momento non è stata fatta menzione di alcuna edizione speciale per Xbox Series X|S.

Ma le novità non finiscono qui, dato che Xbox ha anche svelato dei nuovi contenuti aggiuntivi per Microsoft Flight Simulator. Per celebrare l’uscita nelle sale cinematografiche, verso la fine del 2021 sarà pubblicata un’espansione interamente gratuita dedicata Top Gun Maverick che introdurrà nuovi aerei, e addirittura una portaerei navale, per immergere il giocatore in un setting davvero unico.

Avete giocato Microsoft Flight Simulator sul vostro PC? Fatecelo sapere con un commento e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità e anteprima direttamente dall’E3 2021. Non dimenticate che sul nostro canale YouTube potete seguire assieme a noi tutte le conferenze in diretta della fiera losangelina. Visitate il nostro portale interamente dedicato all’E3 2021 per non perdere alcun aggiornamento su tutti i nostri articoli e gli annunci che saranno fatti.