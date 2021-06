Microsoft Flight Simulator: i paesi nordici brillano nel nuovo trailer

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Ora che Microsoft Flight Simulator sta per atterrare finalmente anche su console Xbox Series X|S, gli appassionati del simulatore di volo possono partire all’esplorazione dei cieli di tutto il mondo senza alcuna limitazione. Ora, dopo una gradita presenza all’interno della conferenza E3 di Xbox e Bethesda, il titolo sviluppato dai ragazzi di Asobo Studio torna protagonista in un nuovo trailer dedicato al prossimo World Update sui paesi nordici europei.

Da quando Microsoft Flight Simulator è uscito su PC ormai quasi un anno fa, Asobo e Microsoft si sono impegnati in una costante missione di aggiornamento del proprio titolo. Con i diversi World Update rilasciati nel corso dei mesi, il mondo del nuovo simulatore di volo è stato reso ancora più ricco, dettagliato e reale, così da permettere ai numerosi appassionati di provare l’ebrezza di volare per un globo che rispecchia incredibilmente i luoghi e le città reali.

Con un nuovo trailer, il team di sviluppo ci mostra come sono state trattate le nazioni nord europee nel nuovo World Update. Come anticipato qualche settimana fa, grazie a questo aggiornamento paesi europei come la Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia ora sono ancora più affascinanti e dettagliati che mai. Come al solito, l’aggiornamento include anche ben 78 nuovi punti di interesse da ammirare mentre solcate i cieli dei quattro paesi nordici.

Con la frequenza con cui vengono rilasciati i World Update, presto Microsoft Flight Simulator permetterà agli appassionati di sorvolare in una riproduzione quasi fedele alla realtà.