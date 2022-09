Con un post su Xbox Wire, Microsoft Flight Simulator ha introdotto il suo undicesimo World Update. In questo corposo aggiornamento gratuito, potremo esplorare l’intera regione del Canada. L’articolo introduttivo, inoltre, contiene un video dalla durata di circa tre minuti che mostra gran parte degli scenari che saranno inseriti nel simulativo di Microsoft. La lista di nuovi posti da visitare è davvero ampia, così come i dettagli mostrati nel video promozionale per il contenuto aggiuntivo.

Il Canada in Microsoft Flight Simulator (che trovate anche su Amazon) viene riprodotto in modo piuttosto fedele come ogni altra regione inserita. Com’è facilmente intuibile dal video mostrato, le novità riguardano molteplici città e parecchi luoghi iconici, come le cascate del Niagara o il parlamento canadese. Tutte queste ambientazioni, oltre a molti altri punti di interesse situati in diverse città del territorio canadese, saranno liberamente esplorabili con il nuovo aggiornamento.

Le nuove ambientazioni includono cinque nuovi aeroporti, nove missioni aggiuntive, tre nuovi Bush Trips, tre sfide di atterraggio e tre Discovery Flights. A questi contenuti si aggiungono tantissimi nuovi punti di interesse realizzati fedelmente per Microsoft Flight Simulator e dodici aree urbane da visitare. Certamente i giocatori avranno una enorme quantità di ore di gioco aggiuntive garantita da questo nuovo update.

L’undicesimo World Update per Microsoft Flight Simulator è già disponibile su PC e Xbox. Ricordiamo anche che il titolo è presente nel catalogo di Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio. Inoltre, l’update è gratuito per tutti i possessori della versione standard del gioco. Per ottenerlo, vi basterà riscattarlo dal marketplace del gioco e attendere la fine del download. Per un’esperienza di gioco ottimale, infine, il simulatore di volo richiede alcune periferiche che possano rendere al meglio l’esperienza di un viaggio aereo. Potete trovare un articolo con i nostri consigli sulle migliori periferiche da acquistare per il gioco di Microsoft.