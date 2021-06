Microsoft Flight Simulator: il nord Europa protagonista del nuovo aggiornamento

Microsoft Flight Simulator, in questi giorni, è al centro di una serie di rumor riguardanti la possibile data di uscita della versione console. Ufficialmente non è stato svelato ancora nulla, ma è possibile che la data prevista per un annuncio del genere coincida con il prossimo evento digitale Xbox / Bethesda di domenica 13 giugno. Nel frattempo, però, il team di sviluppo ha svelato qualche informazione sul prossimo World Update e sui paesi che riceveranno diversi miglioramenti.

Proprio qualche ora fa Microsoft e Asobo Studio hanno annunciato in primis una finestra di rilascio per il prossimo World Update gratuito, in arrivo sulla popolare simulazione di volo Microsoft Flight Simulator nel corso di questa estate. In seguito è stato svelato che l’aggiornamento in arrivo andrà a concentrarsi sui paesi del nord Europa, ovvero: Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Islanda.

Questo nuovo World Update di Microsoft Flight Simulator andrà a migliorare come al solito molti punti di interesse delle nazioni nordiche europee citate poco fa, ma anche i diversi aeroporti presenti in quei paesi. Tra questi sono stati menzionati: l’aeroporto EKRN Bornholm, l’aeroporto BIIS Ísafjörður, l’aeroporto ENSB Svalbard, l’aeroporto ESSA Stockholm Arlanda e l’aeroporto EFVA Vaasa.

Ad oggi Microsoft Flight Simulator continua ad ammaliare con grandi voli su tutto il globo esclusivamente i giocatori PC, ma come accennato qualche paragrafo più su, non è da escludere la possibilità che l’annuncio dell’arrivo di una versione console sia imminente. D’altronde, lo stesso team di sviluppo ha più volte ribadito come la volontà sia quella di far atterrare il tanto amato titolo anche su console Xbox Series X|S e Xbox One entro la fine dell’anno corrente.