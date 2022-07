Circa un anno fa vi abbiamo parlato di un fantastico tool per l’acclamatissimo Microsoft Flight Simulator. Si trattava di FlightControlReplay, un tool made in Italy che permette ai moltissimi amanti del simulatore di volo Microsoft di registrare in modo preciso tutte le variabili di un velivolo in volo. La cosa incredibile di questa add-on è come riesca a rendere l’esperienza di volo ancora più realistica ed entusiasmante, dato che è capace di registrare più di 150 variabili dell’aeromobile e riesce a riprodurli frame dopo frame.

Ora, dopo essere passato un anno, il tool FlightControlReplay si aggiorna permettendo di essere utilizzato anche con il recente DLC tutto a tema Top Gun. Grazie allo strepitoso FlightControlReplay, i piloti di caccia virtuali potranno rivivere le missioni e le sfide presenti nella nota saga cinematografica. Il tutto sarà reso possibile ancora una volta grazie ai dati registrati, ma non ci si ferma qua: usando anche la funzionalità di PlayASAI i giocatori potranno creare anche una formazione in volo con gli F-18.

Se siete interessati a provare questo tipo di esperienza all’interno dell’acclamatissimo Microsoft Flight Simulator, potete installare il tool seguendo una serie di indicazioni e video tutorial pubblicati su YouTube. Quelli che stiamo per consigliarvi sono i migliori sulla piazza e vengono consigliati anche dallo stesso creatore del tool. Nel video sottostante, infatti, non solo troverete utili tutorial, ma anche diversi filmati che mostrano come installare al meglio questa nuova versione. C’è anche un segmento dedicato al supporto di un pad Xbox da utilizzare come Camera Drone.

Questo importante aggiornamento del tool FlightControlReplay è l’ennesima dimostrazione di come la community sia fortemente impegnata a supportare e migliorare costantemente l’esperienza già ottima di Microsoft Flight Simulator. Ormai non avete più scuse per non provare uno dei titoli più strabilianti degli ultimi anni, dato che il simulatore di volo si può trovare sia su PC che su Xbox Series X|S e anche nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.