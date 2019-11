Microsoft Flight Simulator: il video del cockpit

Uno dei titoli più promettenti annunciati da Microsoft all’E3 2019 di Los Angeles è stato indubbiamente Microsoft Flight Simulator, che segna il ritorno della serie dopo una pausa durata parecchi anni.

In particolare, nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un video di Microsoft Fligt Simulator in cui viene dato particolare focus sulla visuale dal cockpit dell’aereo, con il commento e la partecipazione di Martial Bossard, uno degli sviluppatori del gioco stesso. Non ci resta dunque che lasciarvi al video in esame, augurandovi come sempre una buona visione.

Come si può evincere da questo video, i cockpit all’interno di Microsoft Flight Simulator saranno più ridefiniti che mai, con una cura certosina per i dettagli, e con la possibilità di ammirarne i particolari girando la visuale. Ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile nel corso del 2020, rispettivamente per Xbox One e PC, e potrebbe ipoteticamente arrivare anche su Xbox Scarlett in un secondo momento. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sulla data d’uscita da parte della stessa Microsoft, che siamo certi non tarderanno a giungere durante i prossimi mesi.

E voi, avete già giocato ad altri titoli precedenti della serie Flight Simulator? Che ne pensate di questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!