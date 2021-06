Microsoft Flight Simulator: imminente il lancio su console, nuovi indizi

Il lancio di Microsoft Flight Simulator su PC ha quasi compiuto un anno, con gli appassionati dei simulatori di volo che hanno potuto godere di un titolo a dir poco meraviglioso. Nel tempo, i ragazzi di Asobo Studios e vari team di terze parti hanno aggiunto nel titolo tutta una serie di contenuti in più, così da permettere alla community di passare letteralmente ore su ore su uno dei videogiochi dell’anno scorso più apprezzati da pubblico e critica.

Giunti a quasi a dodici mesi dal rilascio, i giocatori console cominciano a chiedersi quando potranno finalmente mettere le mani su Microsoft Flight Simulator. Il team di sviluppo non ha ancora svelato in via ufficiale alcun periodo di uscita del titolo su console, ma i primi indizi cominciano a spuntare in rete. Innanzitutto, le versioni Xbox One e Xbox Series X|S del nuovo simulatore di volo sono state valutate per per il mercato Brasiliano.

Oltre a questo importante segnale, sembra che Microsoft Flight Simulator sia stato scovato all’interno del database dell’app Xbox Game Pass per smartphone. Ciò potrebbe suggerire che potremmo assistere ad un annuncio al prossimo E3 2021 e il gioco possa essere protagonista di uno shadow drop all’interno del servizio nell’esatto momento dell’annuncio. Vi ricordiamo che Microsoft ha un’evento previsto per il 13 giugno, all’interno del quale assisteremo a nuovi annunci e nuove aggiunte nel servizio Xbox Game Pass.

Al momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali sul lancio di Microsoft Flight Simulator sulle console della famiglia Xbox, ma se questi ultimi indizi scovati in rete dovessero rivelarsi affidabili, aspettiamoci una comunicazione da parte di Microsoft molto presto.