Microsoft Flight Simulator: nuovi inviti per la closed beta

Settimana piena di novità per gli appassionati di Microsoft Flight Simulator che, prima hanno ricevuto notizie riguardo la data di uscita del simulatore di volo su PC, e poi è stata annunciata una doppia versione fisica del prossimo gioco targato Asobo Studio e Microsoft. Le buone notizie però non terminano qui, anzi, dato che il team di sviluppo ha da poco dichiarato che stanno per arrivare nuovi inviti per provare il titolo nella sua fase di closed beta.

Chiunque era già stato selezionato per prendere parte alla fase Alpha di Microsoft Flight Simulator, a partire da oggi potrà accedere anche alla closed beta del titolo. Se non avete ancora ricevuto alcun invito non preoccupatevi, dato che diversi altri inviti verranno spediti nel corso dei prossimi giorni. Sembra che i cieli del nuovo Flight Simulator stanno per diventare sempre più pieni di giocatori, ancora prima che il titolo arriverà definitivamente sul mercato.

Come ci viene fatto sapere da Asobo Studio inoltre, dobbiamo aspettarci altre novità in arrivo il prossimo 23 luglio quando, sul palco digitale dell’evento dedicato ai giochi per Xbox Series X, Microsoft Flight Simulator dovrebbe fare una comparsa. Al momento non sappiamo di cosa tratterà la presenza del titolo all’evento Xbox, ma è probabile che possa venire svelata anche la data di lancio del titolo su console.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator uscirà su PC il prossimo 18 agosto. Non è ancora chiaro quando il simulatore di volo atterrerà anche su Xbox One e Series X ma come detto poco fa, è possibile che la data console venga rivelata giovedì 23 luglio all’evento Xbox. Cosa ne pensate delle ultime novità relative al titolo di Asobo Studio e Microsoft?