Microsoft Flight Simulator, la modalità cooperativa non arriverà a breve

Asobo Studio continua il suo lavoro su Microsoft Flight Simulator. Dopo il lancio su Xbox Series S e Xbox Series X, avvenuto nel corso delle scorse settimane, il team di sviluppo sta continuando al lavoro di una serie di update decisamente importanti. Uno di questo arriverà però solamente nel corso dei prossimi mesi e ci sarà bisogno di aspettare ancora un po’ prima di poterci mettere le mani sopra.

Stiamo parlando, come avete potuto intuire dal titolo della notizia, della modalità cooperativa di Microsoft Flight Simulator. Nel corso delle ultime settimane, infatti, si è sentita l’assenza di una modalità online particolarmente curata, complice ovviamente l’arrivo del gioco sulle console della casa di Redmond, dopo il debutto su PC. Oggi Asobo Studio ha informato tutti che il cockpit condiviso, che consente appunto di essere in due a pilotare, arriverà ed è già in programma.

Il problema, in questi casi, è ovviamente il timing. Asobo Studio al momento sta assumendo tantissimo personale per il lavoro sul nuovo simulatore di Microsoft. L’introduzione della modalità cooperativa rappresenta solamente una delle molteplici aggiunte proposte al gioco di Asobo Studio. Una modalità che arriverà però solamente nel corso del 2022. Non si tratterà dunque di un’aggiunta che vedremo a breve e non riusciamo a immaginare in effetti come potrebbe essere realizzata in fretta e furia, considerando anche le dimensioni del team di sviluppo.

Modalità cooperativa a parte, Microsoft Flight Simulator è attualmente il miglior simulatore di aviazione presente in commercio. Con l’arrivo su Xbox Series X e Xbox Series S, in aggiunta, Asobo Studio ha svolto un lavoro incredibile. Per ulteriori dettagli in merito vi invitiamo a consultare la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo. In attesa, ovviamente, di altri update (incluso quello della modalità cooperativa) che arricchiranno l’esperienza di gioco del nuovo titolo di Asobo Studio.