Microsoft Flight Simulator: le novità dell’ultimo Development Update

Su Microsoft Flight Simulator è in rotta di atterraggio il nuovo Development Update, un aggiornamento davvero ricco di contenuti per i tantissimi utenti che sorvolano i cieli del mondo. Alcuni giorni fa, Asobo Studio aveva confermato il rinvio del nuovo update che sarebbe dovuto uscire a gennaio. Adesso la nuova data è compresa tra il 9 e l’11 febbraio 2021. Ma bando alle ciance e diamo uno sguardo a tutte le novità!

“Il lavoro sul World Update 3 è quasi completo e abbiamo iniziato a integrare le città fotogrammetriche. C’è ancora un po’ di lavoro di integrazione da fare e vari passaggi di dati che devono essere completati, ma siamo soddisfatti dei progressi” – riporta il comunicato – “Ora non resta che attendere la pubblicazione dell’aggiornamento tra il 9 e l’11 febbraio. Di seguito sono riportate alcune immagini di Londra (potrete visionarle cliccando qui). La città è, ovviamente, enorme e sarà incredibile volare sopra di essa”;

L’aggiornamento, oltre alla riproduzione di Londra, includerà altre quattro città fotogrammetriche, ovvero Cambridge, Oxford, Birmingham e Bristol, quasi 80 nuovi punti d’interesse (POI) e cinque nuovi aeroporti realizzati dagli sviluppatori (Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton e Out Skerries). Inoltre, il Regno Unito e circa 85 aeroporti riceveranno diversi miglioramenti grafici e logistici, nonché parecchie nuove attività. In sintesi, si tratta di un update davvero ricco di contenuti e mostra quanto il team di sviluppo stia effettivamente lavorando sodo sul suo ambizioso simulatore.

This week's Dev Update is out now. Check out our new Partnership Series with @OrbxSystems !https://t.co/ErqoEwhLV2#MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/jaEszteCSk

— Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) January 29, 2021