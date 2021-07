Microsoft Flight Simulator: le performance stanno per essere notevolmente migliorate

Sebbene sia uscito ormai da quasi un anno esatto, Microsoft Flight Simulator è ancora uno dei giochi più sulla cresta dell’onda nella selezione di titoli Microsoft. A mancare all’appello era ancora l’uscita del titolo simulativo su console Xbox, una mancanza che è stata finalmente colmata durante l’ultimo E3 2021, quando i giocatori console hanno ricevuto la tanto attesa data di lancio del gioco per le proprie piattaforme da gioco casalinghe.

C’è poco da farci al momento, Microsoft Flight Simulator è senza alcun dubbio uno dei giochi per PC tecnicamente più impegnativi per le nostre macchine ad oggi. A quanto pare, però, il team di sviluppo ha in cantiere un prossimo importante aggiornamento che andrà a migliorare significativamente le prestazioni su tutti i sistemi PC. La buona notizia, inoltre, è che non ci sarà da aspettare troppo per godere di questo aggiornamento dato che arriverà il prossimo 27 luglio.

Il tutto è stato dichiarato dallo stesso team di sviluppo all’interno di una recente live sul canale ufficiale di Microsoft Flight Simulator, all’interno della quale è stato detto che Asobo sta attualmente revisionando il motore del gioco e ha riscritto molte delle sezioni relative alla simulazione e all’architettura. Pertanto, queste ottimizzazioni andranno a ridurre l’utilizzo complessivo della CPU e aumenteranno i framerate complessivi.

Per il momento questo è tutto quel che è stato dichiarato dal team di sviluppo riguardo al prossimo importante aggiornamento per Microsoft Flight Simulator. Vi ricordiamo che l’attesa per migliorare le performance del gioco sui vostri PC non sarà eccessiva, dato che questo nuovo aggiornamento in arrivo è atteso tra poco meno di un mese, ovvero il prossimo 27 luglio.