Dopo il rinvio avvenuto a novembre, l’espansione di Microsoft Flight Simulator ispirata a Top Gun ha finalmente una data di uscita. L’annuncio è stato diramato da Asobo Studio, il team di sviluppo dietro il simulatore della casa di Redmond, disponibile su PC Windows 10 e console Xbox Series S e Xbox Series X.

Per ovvi motivi, l’espansione di Top Gun destinata a Microsoft Flight Simulator dovrà uscire in contemporanea con il lancio del nuovo capitolo della serie nelle sale cinematografiche. La pellicola, che vedrà nuovamente Tom Cruise nei panni del protagonista, è fissata per il 25 maggio 2022 nelle sale statunitensi e lo stesso giorno debutterà la nuova espansione per il gioco di casa Asobo Studio.

Il primo rinvio, avvenuto nel 2021, era proprio figlio del ritardo dell’uscita del film nelle sale cinematografiche. Paramount Pictures aveva infatti deciso di posticipare la pellicola al 2022 e questo ha provocato lo slittamento dei nuovi contenuti per Microsoft Flight Simulator. Contenuti che devono essere ancora svelati nel dettaglio. Sappiamo che nel gioco sarà incluso il popolare F-18 e che mirerà a ricreare l’esperienza del film, ma al di là di questi due elementi non ci sono ulteriori informazioni in merito su altri add-on che saranno inclusi. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei giorni che precederanno l’uscita del film e dell’espansione.

L’arrivo dell’espansione di Top Gun continua il grande 2022 che aspetta Microsoft Flight Simulator. A marzo, infatti, Asobo Studio ha introdotto il suo ottavo World Update e altri saranno ancora in arrivo. Grandi progressi anche per quanto riguarda la parte tecnica, con gli sviluppatori al lavoro per implementare il DLSS di Nvidia e i tanti desiderati elicotteri. Trovate maggiori dettagli su alcuni di questi contenuti (tra cui le finestre di lancio) visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.