Microsoft Flight Simulator: l’ultima patch porta più stabilità

Microsoft Flight Simulator è stata senza dubbio una delle migliori e più importanti esclusive del 2020 targate Xbox. Il ritorno del simulatore più famoso di sempre è stato senza dubbio apprezzato dai giocatori di tutto il mondo, sebbene abbia fatto discutere alcuni professionisti per mancanze particolarmente specifiche. L’opera di Asobo Studio e Xbox Game Studios ha fatto indubbiamente parlare di sé, grazie soprattutto ad un approccio allo sviluppo del tutto peculiare e indubbiamente interessante.

Microsoft e Asobo Studio hanno rilasciato oggi, 26 marzo, un nuovo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator, a pochi giorni dal precedente. L’obiettivo della patch è di migliorare il bilanciamento di alcune dinamiche del titolo: nello specifico, sono state apportate ottimizzazioni alle performance quando si vola nei pressi di grandi aeroporti; inoltre, pare che sia stata migliorata la comunicazione con i server del simulatore sia durante il volo che nei menu di gioco.

Parliamo quindi di modifiche atte a bilanciare ulteriormente Microsoft Flight Simulator, oltre che a rendere il software ancora più stabile in situazioni differenti. È un bene che Microsoft e Asobo Studio stiano lavorando costantemente nell’ottimizzare l’opera, dato che sempre più utenti si stanno approcciando ad esso, soprattutto grazie alla presenza su Xbox Game Pass per PC. Ricordiamo infatti che il team di sviluppo sta attualmente progettando il supporto a DirectX 12 che dovrebbe, presumibilmente, alleviare il carico della CPU.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità su aggiornamenti da parte di Microsoft, che speriamo non tarderanno ad arrivare. Ricordiamo ai lettori che stanno attualmente giocando a Microsoft Flight Simulator che abbiamo recentemente stilato una lista dei migliori accessori da utilizzare per poter godere di un’esperienza di volo quanto più realistica possibile, che potete trovare nel nostro articolo. Peraltro, non dimenticate che è stato recentemente aggiunto il supporto ai visori VR. Rimanete connessi su Tom’s Hardware per non perdere maggiori aggiornamenti!