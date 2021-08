Microsoft Flight Simulator: mod aggiunge un tracciato di Mario Kart

Ad un primo sguardo poco attento Microsoft Flight Simulator può sembrare un gioco che esaurisce presto i contenuti. Sebbene il genere simulativo non sia proprio adatto a tutti e richieda una certa attenzione per essere goduto al massimo, il titolo di Asobo Studio ci sta sorprendendo per la quantità di contenuti e la varietà che sta dimostrando. Oltre ai frequenti aggiornamenti ufficiali, sono le mod a darci sempre qualcosa da fare o da vedere all’interno del tanto apprezzato titolo.

C’è una mod in particolare che di recente sta attirando la curiosità degli appassionati di Microsoft Flight Simulator e che, nello specifico, aggiunge un pizzico di Nintendo al simulatore Microsoft. Il modder conosciuto in rete con il nickname di ‘Illogicoma’ ha pensato che sarebbe stata una fantastica idea provare a importare un tracciato di Mario Kart all’interno del super realistico simulatore di Asobo, e il risultato gli ha dato ragione.

Il tracciato del gioco di corse arcade Nintendo permette di volare in un contesto decisamente diverso dal solito per i giocatori di Microsoft Flight Simulator. Questa mod dà decisamente molto colore alla sessione di volo, ma si tratta di un aggiunta abbastanza rudimentale al momento. Gli elementi che compongono la pista fluttuante non hanno collisioni e il modder ha deciso di non inserire le varie monetine o power up presenti nei tracciati di Mario Kart, rendendo il volo forse un po’ troppo poco interattivo.

La cosa davvero interessante è vedere come la community di Microsoft Flight Simulator si sia subito aperta totalmente a questo gioco meraviglioso, dimostrando con le proprie creazioni la volontà di tornare e far tornare i molteplici giocatori di tutto il mondo a solcare i cieli con nuovi contenuti delle volte anche parecchio bizzarri.