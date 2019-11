Microsoft Flight Simulator: per Neumann il VR è la priorità

Uno degli annunci senz’ombra di dubbio più importanti e significativi dello scorso Electronic Entertainment Expo 2019 di Los Angeles è stato quello di Microsoft Flight Simulator, avvenuto un po’ a sorpresa in occasione della conferenza Microsoft prima dell’evento.

Nel corso di un’intervista rilasciata da Jorg Neumann, sviluppatore a capo del progetto di Microsoft Flight Simulator, ad AVSIM (consultabile a questo indirizzo, per chi fosse interessato), avrebbe dichiarato che per il team di sviluppo la realtà virtuale è una priorità ai fini del gameplay, e che starebbero lavorando duramente per realizzarla nel migliore dei modi. Ricordiamo infatti che la realtà virtuale si sta sempre più sviluppando in questo periodo, con l’uscita tra le altre cose di Half Life Alyx di Valve fissata per il 2020.

Chiaramente al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni in merito, perciò non ci rimane che attendere i prossimi mesi per saperne di più a riguardo, confidando in una versione dimostrativa in occasione dei prossimi eventi ad hoc. Ricordiamo, per chi volesse giocarlo, che l’uscita di Microsoft Flight Simulator è prevista per il 2020 in esclusiva per PC e Xbox One, sebbene non sia stata ancora comunicata una data d’uscita ufficiale. Il titolo nella sua versione per console supporterà tra le altre cose la risoluzione 4K e l’opzione HDR, per garantire la miglior resa visiva possibile.

E voi, avete mai giocato ad un titolo precedente della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!