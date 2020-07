Microsoft Flight Simulator: svelato l’impressionante numero di aeroporti

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei titoli più promettenti degli ultimi anni. Il ritorno del gioco targato Microsoft utilizza dati meteorologici e immagini satellitari, tanto che il simulatore più famoso del mondo viene sfruttato anche da alcune agenzie aeronautiche come addestratore procedurale. Finalmente ad oggi sappiamo che il gioco verrà rilasciato ufficialmente tra quasi un mese, precisamente il prossimo 18 agosto.

In queste ore proprio l’azienda statunitense ha chiarito un punto fondamentale legato alla presenza degli aeroporti. Molte persone infatti inizialmente pensavano fossero presenti solo 30 aeroporti, cosa che ha fatto storcere più volte il naso a tutti gli appassionati del simulatore di volo, ma poco dopo gli sviluppatori hanno precisato che quei 30 saranno “handcrafted” mentre il titolo avrà la bellezza di ben 37.000 aeroporti reali. Un numero di certo incredibile e folle, ma che non stupisce vista la grandezza del titolo.

Di questi 37.000, quaranta sono stati rielaborati e curati in ogni dettaglio, come specificato dalla stessa compagnia durante una intervista. “Microsoft Flight Simulator può contare su quasi tutti gli aeroporti del mondo rappresentati con le mappe di Bing e parliamo di circa 37.000 strutture”. Insomma, manca davvero poco per poter testare il simulatore di volo definitivo. Microsoft Flight Simulator ha tutte le carte in regola per essere uno dei titoli migliori di questo inusuale anno. Ricordiamo infine che il gioco verrà presentato con tre diverse edizioni: La Standard Edition (69,99€), la Deluxe Edition (89,99€) la quale includerà 5 velivoli e 5 aeroporti internazionali aggiuntivi, ed infine la Premium Deluxe (119,99€) con all’interno tutti i contenuti della Deluxe Edition ed in più altri 5 aeroporti e aeromobili.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando anche voi Microsoft Flight Simulator? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo.