Microsoft Flight Simulator, nuove spettacolari immagini dall’Alpha PC

Che Microsoft Flight Simulator sia semplicemente spettacolare dal punto di vista grafico non è certamente una novità, ma ogni qualvolta che Asobo pubblica nuovi screenshot catturati dagli utenti stessi, rimaniamo ogni volta sbalorditi. Proprio oggi lo studio francese ha voluto condividere con la community qualche immagine nuova del gioco, direttamente salvate dall’utenza che sta avendo la fortuna di provare il prodotto nella sua versione Alpha.

Microsoft Flight Simulator è un simulatore di volo in esclusiva Xbox One e PC, previsto per la fine del 2020. Nel gioco finale potremo guidare centinaia di velivoli differenti e sorvolare tutto il pianeta, riprodotto fedelmente grazie all’ausilio dei server Azure e dei dati satellitari di Bing. Parliamo di più di 2 Petabyte di file, completamente in grado di ricostruire zone del pianeta in maniera simile o uguale alla realtà. Aspettatevi di trovare la vostra abitazione, ma anche i monumenti più famosi del mondo. Ci sarà il meteo dinamico e il ciclo giorno e notte sfruttando orari e temperature coerenti con la realtà.

Tutto questo non può che rendere Microsoft Flight Simulator uno dei videogiochi più attesi per quanto riguarda le esclusive Xbox, nonché uno dei simulatori più ambiziosi e complessi mai sviluppati. Il team ha promesso la presenza di tutti gli aeroporti del mondo – circa 37 mila. Di questi, gli 80 più famosi e frequentati verranno curati maggiormente per renderli ancora più realistici. Si potranno guidare aerei di linea, a elica, jet privati e si sta pensando anche all’introduzione degli elicotteri. Insomma, per gli appassionati si tratterà certamente del simulatore di volo definitivo, che non potrà mancare nella libreria videoludica.

Nel momento in cui usciranno nuove informazioni e immagini non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente, nel frattempo fateci sapere che cosa ne pensate del gioco nello spazio riservato ai commenti e se non vedete l’ora, come noi, di metterci le mani sopra.