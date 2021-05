Microsoft Flight Simulator: patch corregge alcuni problemi

È passato quasi un anno dal lancio di Microsoft Flight Simulator, e gli appassionati del genere simulativo hanno avuto modo di volare per parecchie ore e per praticamente tutto il globo. In attesa dell’arrivo dei prossimi aggiornamenti che andranno a migliorare ulteriori regioni del mondo, i ragazzi di Asobo e Microsoft hanno rilasciato una patch correttiva che va a sistemare alcuni problemi che minavano il gioco.

La patch note completa è già stata pubblicata online, così da permettere a tutti i giocatori di scoprire cosa è cambiato e quali cose sono state corrette all’interno di Microsoft Flight Simulator. Tra le novità più importanti da segnalare ci sono alcune modifiche al traffico aereo in tempo reale: alcuni aerei venivamo mostrati con il modello errato, mentre altri risultavano non funzionanti. Questi problemi sono stati risolti e ore i cieli del simulatore appariranno più ancora più ricchi di voli.

Il team di sviluppo ha corretto anche un problema relativo al giacchio che si generava sulle ali e che andava a causare anche un impatto sulle prestazioni del velivolo. Grazie alla patch è stata aumenta la resistenza a tali circostanze atmosferiche, il che rende più difficile la generazione del ghiaccio sulle ali del proprio aereo, permettendo a tutti i piloti virtuali un volo ancora più fluido e piacevole in ogni angolo del globo.

Sim Update 4 is now available for download! Check out release notes here:https://t.co/r8o124wIRb#MicrosoftFlightSimulator — Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) May 25, 2021

La patch note risulta essere particolarmente lunga e ricca di molteplici altre sistemazioni, pertanto se siete interessati a scoprire tutti i cambiamenti apportati a Microsoft Flight Simulator vi consigliamo di dare una lettura alla pagina ufficiale cliccando a questo indirizzo. Per il resto, manca ancora una data specifica sulla data di uscita del simulatore di volo su console, che dovrebbe essere ancora atteso entro la fine dell’anno.