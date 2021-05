Microsoft Flight Simulator: patch riduce drasticamente lo spazio richiesto

Da quando Microsoft Flight Simulator è giunto sul mercato, i ragazzi di Asobo Studio si sono impegnati a tenere sempre aggiornato il proprio titolo di successo. Sono bastati pochi giorni, infatti, alla nuova simulazione di volo per costruirsi una community affiatata e soprattutto appassionata. Dal lancio del gioco abbiamo anche assistito a tutta una serie di aggiornamenti che hanno aggiunto contenuti e limato alcune criticità dell’esperienza.

Dopo una patch correttiva rilasciata solamente settimana scorsa, quest’oggi scopriamo che i ragazzi di Asobo hanno lavorato ad un ennesimo update parecchio fondamentale per Microsoft Flight Simulator. Ora, grazie a questo nuovo aggiornamento, i giocatori saranno in grado di risparmiare molto più spazio di archiviazione, dato che l’update in questione riduce drasticamente lo spazio richiesto dal recente simulatore di volo Microsoft.

Al giorno di lancio, Microsoft Flight Simulator per l’installazione richiedeva ai giocatori uno spazio libero che raggiungeva i 170 GB, ma ora grazie alla patch più recente il tutto è stato ridotto notevolmente. Lo spazio su disco disponibile richiesto dal gioco adesso è stato ridotto a “soli” 83 GB. Questa notizia farà sicuramente piacere a chi non dispone di un grande spazio d’archiviazione.

Questo è il secondo update che viene rilasciato all’interno di Microsoft Flight Simulator in pochi giorni di distanza, e apporta anche diverse modifiche al gameplay del titolo simulativo, inclusa la risoluzione di un bug in cui l’IA, certe volte, disabilitava l’autothrottle. Inoltre, il radar meteorologico ora mostra le precipitazioni invece delle nuvole. Ancora nessuna informazione più concreta, invece, sulla versione console del simulatore di volo, che però rimane atteso verso la fine dell’anno. Chissà, magari ne sapremo di più durante il prossimo evento digitale Xbox del prossimo 13 giugno.