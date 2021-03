Microsoft Flight Simulator: prestazioni raddoppiate grazie ad un update

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei giochi che ha più impressionato lo scorso anno. L’opera firmata Asobo Studio ha stupito principalmente per la sua grafica fotorealistica che ha tenuto a bocca aperta migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo. Come ben saprete il titolo è disponibile su PC ma nel corso dell’estate 2021 i possessori di Xbox Series X|S potranno goderselo.

Nvidia ha recentemente reso disponibile un nuovo aggiornamento che raddoppia le prestazioni per le schede GeForce RTX serie 30. Il produttore si è rivolto così ai ragazzi di Digital Foundry, esperti nel settore, per analizzare Microsoft Flight Simulator con l’aggiornamento attivo. Il risultato è a dir poco sbalorditivo, vi lasceremo un video proprio alla fine di questa notizia.

Per quantificare questo beneficio, ci siamo rivolti ai nostri cari amici di Digital Foundry che hanno creato, attraverso le loro impostazioni ottimizzate, dei benchmark con sequenze scriptate a Doha, New York, Tokyo e Londra. Il team ha rilevato che le GPU GeForce RTX Serie 30 offrono in media un upgrade di 2 volte rispetto alle GeForce GTX Serie 10, offrendo in questo modo un’esperienza molto più veloce, fluida, reattiva e dinamica. L’aggiornamento da GeForce RTX Serie 20 offre anche un incremento fino al 53%.

Insomma, Asobo Studio è riuscita nell’intento di creare un gioco sensazionale. Nvidia ha quindi permesso alla folta community di ritornarci e portare l’esperienza ancora più in alto proponendo un aggiornamento davvero incredibile. Sebbene il prezzo di una GeForce RTX Serie 30 non sia proprio accessibile a tutti, è bello vedere come la scheda cambi, in alcuni casi anche in modo sostanziale, tutto il gioco. Microsoft Flight Simulator è indubbiamente un’opera mastodontica con un futuro a dir poco radioso, auguriamo quindi il meglio al team francese. Per ogni informazione e dettaglio aggiuntivo riguardante il titolo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.