Microsoft Flight Simulator, impossibile distinguerlo dalla realtà

L’attesa di Microsoft Flight Simulator sta diventando essa stessa il titolo. I ragazzi di Asobo Studio ci stanno facendo attendere quello che sembra essere uno dei migliori capitoli della serie. Non solo grazie agli screenshots che vengono rilasciati ufficialmente, ma anche grazie ad alcuni video che vengono caricati su Youtube da utenti che hanno accesso all’alpha del titolo, possiamo ammirare la grandezza e l’immensità del titolo. In alcuni casi, soprattutto in determinati scorci e quasi impossibile distinguere i panorami virtuali da quelli reali.

Nel momento in cui saliamo su di un aereo ci sembra davvero di volare nel cielo reale, tra le nuvole bianche e sulle isole rigogliose di vegetazione. Grazie ad un utente in particolare è possibile vedere una delle ultime build rilasciate che ci porta anche sopra New York. Inoltre vogliamo ricordarvi che il titolo verrà rilasciato per PC e Xbox e sarà disponibile a partire dal day one sul servizio in abbonamento di Microsoft “Game Pass”.

Sarà possibile accedere alla closed beta che poi si chiuderà con l’uscita finale del titolo il 18 Agosto, per chi vorrà infatti verranno mandati altri inviti a partire dal 23 Luglio. Il tutto fatto per far provare il brivido di volare un vero aereo in un ambiente super realistico prima degli altri. Asobo Studio sta facendo un lavoro impressionante con il prossimo Microsoft Flight Simulato, sembra essere uno dei loro lavori più importanti, grazie infatti alla tecnologia Azure di Microsoft è possibile ricreare in modo fedelissimo ogni tipologia di superficie e di texture.

Dal video potete già notare la bontà del paesaggio, ma pensate quando potrete metterci le mani sopra su Series X o sul vostro PC. È stato anche confermato che il titolo avrà una versione fisica da ben 10 dischi, questo ovviamente è un ottimo presagio per farci capire quanto peserà lo stesso. Voi cosa ne pensate del titolo? Fatecelo sapere nei commenti.