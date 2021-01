Microsoft Flight Simulator: rinviato update Regno Unito

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei titoli che ha più impressionato lo scorso anno. Rilasciato ad agosto, il simulatore firmato Asobo Studio ha stupito specialmente per la sua grafica fotorealistica oltre al suo gameplay certo appagante ma poco immediato. Abbiamo potuto vedere nel corso dei quest’anno esperimento di ogni tipo, come la “prova in volo” da parte di un utente e tanti altri ancora. Il team francese tutt’ora si sta rimboccando le maniche dando agli appassionati aggiornamenti costanti ed importanti nel corso dei mesi a venire.

Diversi mesi fa Asobo Studio aveva dichiarato che il protagonista del prossimo update era il Regno Unito con addirittura 60 punti di interesse particolarmente curati sulla mappa. Nonostante tutto questo e l’aggiunta, ovviamente, di nuovi aeroporti dedicati, il team non si è esposto su una possibile data ufficiale, comunque molto vicina. L’update infatti doveva uscire questo mese ma, attraverso un comunicato ufficiale, la società ha fatto sapere che l’aggiornamento subirà ritardi.

Il tutto sembrerebbe dovuto alla difficoltà di riproporre determinate città particolarmente difficili, e per questo Asobo Studio ha deciso di prendersi del tempo extra. Ancora nessuna data quindi, ma siamo certi che verrà lanciato relativamente presto. Sul sito ufficiale la società ha voluto inserire alcune immagini per scusarsi davvero pazzesche del lavoro svolto nei limpidi cieli britannici, un risultato sbalorditivo. A fine messaggio il team francese ha dichiarato che “aspettare un po’ di tempo ne varrà sicuramente la pena“. Ci dobbiamo fidare? Assolutamente si.

Cosa ne pensate di Microsoft Flight Simulator? Ci state giocando ancora? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo simulativo targato Asobo Studio ed i suoi prossimi aggiornamenti in arrivo quest’anno.