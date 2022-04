Nel corso di questa settimana, Asobo Studio ha annunciato le prossime novità che verranno introdotte in Microsoft Flight Simulator. Il gioco, lanciato nel 2020 su PC e successivamente su Xbox Series S e Xbox Series X vedrà l’implementazione di due importanti elementi a livello tecnico, ovvero il DLSS di Nvidia e AMD FidelityFX Super Resolution.

Le due tecnologie hanno nomi differenti ma obiettivi comuni. In breve, sia Nvidia che AMD hanno sviluppato un tool per lo scaling della risoluzione in maniera dinamica. Questi due tool sono già disponibili su diversi giochi, ma verranno introdotti in Microsoft Flight Simulator solamente nel corso dei prossimi mesi. L’obiettivo di Asobo Studio sarebbe quello di introdurre entrambe le feature nel corso di questa estate, più precisamente a luglio 2022. L’introduzione di AMD FidelityFX Super Resolution avverà nella sua versione 1.0, ma successivamente sarà aggiornato alla versione 2.0.

Oltre ad annunciare una finestra di arrivo per le nuove feature, Asobo Studio ha anche comunicato di aver raggiunto ancora più giocatori rispetto al passato. Questo grazie all’inserimento di Microsoft Flight Simulator su Xbox Cloud, il servizio (riservato ai possessori di Xbox Game Pass Ultimate) che permette la riproduzione dei giochi in streaming su console e PC. I numeri sono in continua crescita se paragonati con quelli del 2021 e il gioco è uno dei più utilizzati sul cloud della casa di Redmond. Non c’è da stupirsi: tecnicamente il gioco è decisamente pesante e pochi PC al mondo possono permettersi di farlo girare al meglio, senza nessun tipo di compromesso.

Con un supporto simile, Microsoft Flight Simulator si candida probabilmente a diventare uno dei giochi di successo di questa generazione. La strada è però ancora lunga, ma Asobo Studio ha dimostrato di saper aggiornare al meglio il suo titolo, con nuove location e nuovi aeroporti messi a disposizione dei giocatori. E vista la risposta del pubblico, dubitiamo che il team smetta improvvisamente di lavorare al titolo.