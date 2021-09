Microsoft Flight Simulator su Xbox: in arrivo periferiche per volare su next-gen

I piloti di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X e Series S avranno presto una bella scelta di periferiche specifiche per il volo. Nelle prossime settimane arriveranno intriganti soluzioni compatibili con le console next-gen di Microsoft da parte di Turtle Beach, Thrustmaster e Honeycomb.

Partiamo dal Thrustmaster TCA Boeing Yoke Pack, una replica dei controlli reali presenti nel Boeing 787 Dreamliner. Il set intero comprende uno yoke indipendente con una struttura interna in metallo, oltre a un acceleratore separato. Il set è venduto nella stessa scatola e avranno la doppia compatibilità con PC e Xbox Series X. L’annuncio ufficiale di questo gioiellino dovrebbe arrivare il prossimo novembre secondo le indiscrezioni di FSElite, ma ancora non abbiamo una finestra di lancio. Questo si tratterebbe della prima periferica yoke mai prodotto da Thrustmaster, azienda che è sempre stata famosa in campo simulatori di volo per gli HOTAS (Hands on Throttle and Stick).

Honeycomb invece sta per presentarsi sul mercato con una revisione del suo Alpha Flight Controls, uno Yoke integrato con un box di pulsanti. Tale revisione si chiamerà Alpha Flight Controls XPC, sarà compatibile anch’esso sia con PC che con Xbox, avrà un nuovo interruttore di accensione a molla e offrirà una precisione incrementata del quadruplo. Questo prodotto sarà disponibile nei primi mesi del 2022 e i pre-ordini apriranno nelle prossime settimane.

Honeycomb rilascerà anche l’Xbox Hub per Microsoft Flight Simulator, un sistema che permetterà ai giocatori di collegare diverse periferiche disponibili per il volo alla Xbox Series X. Tra i dispositivi compatibili con l’Hub non ci sono solo le periferiche Honeycomb, ma anche altre marche come Logitech. Infine, a giugno era già stato annunciato il nuovo VelocityOne Flight Controls System di Turtle Beach, compatibile con Xbox. Non abbiamo ancora una data per il rilascio di questa periferica di Microsoft Flight Simulator, ma sappiamo che uscirà entro il 2021. Nell’attesa vi consigliamo di consultare la nostra guida sulle migliori periferiche per Microsoft Flight Simulator.