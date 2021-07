Microsoft Flight Simulator su Xbox Series S è spettacolo puro

Ci avviciniamo a grandi passi all’uscita di Microsoft Flight Simulator anche su console, dopo che il simulatore di volo debuttò circa un anno fa solo su PC. L’attesa si è fatta sentire, dato che anche i giocatori console non vedevano l’ora di poter sorvolare i cieli di tutto il mondo con la più recente fatica di Asobo Studio. In atteso di poter mettere le mani sul gioco, che arriverà al lancio anche su Xbox Game Pass, abbiamo ricevuto alcuni aggiornamenti sulla versione del gioco che girerà su Xbox Series S.

A svelarci qualche dettaglio sulla versione di Microsoft Flight Simulator per la console Xbox di nuova generazione meno cara sulla piazza è stato Matt Brown, giornalista della redazione di Windows Central. Dopo aver postato sul proprio profilo Twitter una serie di immagini e impressioni sulla versione del gioco Xbox Series X, lo stesso giornalista di settore ha voluto spendere qualche elogio anche sull‘ottimizzazione in versione Series S.

Sorprendentemente Microsoft Flight Simulator gira davvero molto bene anche sulla console meno prestante della nuova famiglia Xbox. Anche in questo caso Brown ha allegato qualche immagine per mostrare quanto il gioco sia magnifico su Xbox Series S, sottolineando che si tratta di una versione incredibile e che lascerà senza fiato i possessori di questa console, soprattutto se si pensa che il costo della suddetta è “solamente” 299€.

And for those curious, this is Microsoft Flight Simulator running on Xbox Series S hardware. So far REALLY impressed with the optimizations on this version. Crazy what this $299 box can do when in the right hands. pic.twitter.com/wNnrshoUNA

— Matt Brown (@mattjbrown) July 22, 2021