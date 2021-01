Microsoft Flight Simulator uscirà anche su Xbox One?

Tra i giochi più sorprendenti del 2020 di sicuro non può mancare il grande ritorno sul mercato di Microsoft Flight Simulator. Il genere dei simulatori di volo aveva bisogno di un grande titolo come la produzione Asobo Studio e fin dal suo lancio ha saputo ottenere le attenzioni di una grossa fetta di videogiocatori. Appassionati del genere o curiosi della prima ora, si sono trovati difronte ad un titolo pieno di sfaccettature e dall’aspetto visivo a dir poco affascinante.

Ora, però, la domanda che continuano a porsi diversi giocatori è la seguente: vedremo mai Microsoft Flight Simulator su Xbox One? A questa domanda ha risposto recentemente Jorg Neumann, il direttore dell’aspetto tecnologico del nuovo Flight Simulator, il quale nell’ultima intervista rilasciata a Eurogamer ha voluto parlare dei prossimi piani del team e del futuro del gioco sulle console Microsoft.

Durante l’intervista Neumann ha riconosciuto che far girare il gioco su Xbox One è attualmente una bella sfida. Detto questo, ha voluto aggiungere che, sebbene per ora l’obiettivo sia quello di far uscire il gioco prima su Xbox Series X|S, una versione per Xbox One non è qualcosa che Microsoft ha ancora completamente escluso. “Con le impostazioni Ultra serve un PC performante e molta, molta più memoria di quella che si ha su Xbox One. Sarà un viaggio: porteremo a termine le versioni Xbox Series X e S, e poi guarderemo al futuro. Non chiudiamo mai le porte e ci sono diverse opzioni, anche se è un po’ troppo presto per parlarne. “

Considerando l’elevato tasso tecnico proposto in Microsoft Flight Simulator, non è così scontato pensare che una versione per Xbox One sia cosa facile da realizzare, ed è probabile che una volta uscito il titolo dovrà portare con se diversi sacrifici. Le parole di Neumann però lasciano la porta più che socchiusa, facendoci intuire che più che un tentativo verrà fatto da parte del team di sviluppo.

Cosa ne pensate delle parole rilasciate da Jorg Neumann? Vi accontentereste di una versione old-gen di Microsoft Flight Simulator su Xbox One? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.