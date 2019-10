Microsoft Flight Simulator: video e informazioni dalla versione Alpha

Microsoft Flight Simulator è attualmente in fase Alpha: ora, possiamo scoprire molti dettagli sul nuovo gioco in sviluppo presso Asobo Studio.

Microsoft Flight Simulator, nuovo capitolo dell’amata serie simulativa, è in sviluppo presso Asobo Studio e si trova ora in fase di Alpha test. Alcuni giocatori iscritti al programma preview hanno quindi avuto la possibilità di testare il gioco. Sono inoltre stati condivisi vari dettagli, video e immagini.

Per quanto in una fase iniziale dello sviluppo, Microsoft Flight Simulator propone già diverse componenti funzionanti. Il numero di aerei utilizzabili è per ora limitato ma verrà espanso in seguito, mentre le ambientazioni sono altalenanti, con alcune location già ben realizzate mentre altre ancora mancano di vari elementi. La realizzazione di queste ultime è basata su un mix di dati del satellite e immagini aeree ottenute tramite i data center di Bing, combinando il tutto con il cloud Azure, allo scopo di ottenere un mondo tridimensionale realistico. Per questo motivo, Microsoft Flight Simulator pretende una connessione a internet: i dati vengono inviati tramite streaming dal cloud Azure.

Si tratta per certo di un gioco molto avanzato a livello tecnologico. Per quanto riguarda la banda richiesta, Asobo afferma che Microsoft Flight Simulator ha un sistema di ottimizzazione che dovrebbe consentire valide performance anche se la vostra connessione non è di alto livello; è inoltre possibile fare dei download delle mappe per non doversi basare esclusivamente sullo streaming.

Nel complesso, sembra un gioco visivamente incredibile già in questa fase preliminare dello sviluppo: la realizzazione dell’atmosfera, dell’umidità, dello smog e dei vari eventi meteorologici pare già a un buon punto. Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile su PC; arriverà inoltre una versione Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del gioco?