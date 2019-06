Microsoft: Gears 5 e le nuove esclusive arriveranno anche su Steam

Microsoft punta all'apertura: le nuove esclusive di Xbox Game Studio arriveranno su Steam, oltre che su Windows Store e su altri negozi digitali.

Migliorare la propria posizione all’interno del mondo PC è da tempo uno degli obbiettivi di Microsoft. La società di Redmond non si vuole limitare unicamente al mondo Xbox, ma si vuole aprire verso tutte le possibilità ludiche. Negli ultimi mesi, Phil Spencer ha più volte spiegato quanto la comunità dei videogiocatori sia ampia e come si debba fare in modo che tutti abbiano la possibilità di giocare ai propri titoli preferiti indipendentemente dalla piattaforma. Uno dei primi passi per muoversi in questa direzione è fare in modo che i giochi vengano venduti su più store possibili.

Ad esempio, Microsoft si sta aprendo sempre di più verso Steam: ha annunciato infatti che, oltre ai 20 titoli Xbox Game Studios già presenti su Steam, verranno pubblicati nuovi giochi, a partire da Gears 5 e tutti gli Age of Empires in versione Definitive Edition. Anche Halo: The Master Chief Collection arriverà su Steam, entro la fine dell’anno.

Ovviamente tutte le esclusive Microsoft rimarranno disponibili anche su Windows Store e, inoltre, il colosso di Redmond sta lavorando per far sì che i propri videogiochi siano pubblicati anche su altri negozi digitali. L’obbiettivo è inoltre creare maggiore connessione tra tutte le versioni di uno stesso gioco e, infatti, i vari titoli includeranno chat vocale e di testo, lista amici e cross-play tra PC e console. Infine, su Windows 10 sarà possibile sfruttare la nuova versione di Xbox Game Bar.

Verranno condivide nuove informazioni in merito durante la conferenza dell’E3 2019. La kermesse losangelina, in casa Microsoft, sembra veramente densa di contenuti: se volete sapere l’esatta data e ora, potete leggere il nostro articolo dedicato e costantemente aggiornato. Diteci, siete felici di poter acquistare le esclusive Microsoft su Steam?