Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha espresso il desiderio di eliminare le esclusive dei giochi per console, ma ha attribuito la responsabilità a Sony per aver definito il mercato e la competizione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante la testimonianza nel caso FTC v. Microsoft, in cui sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui la strategia di cloud gaming di Microsoft e gli obiettivi interni nel settore dei videogiochi.

Nel corso della discussione sulla visione di Microsoft incentrata sul software su quante più piattaforme possibili, Nadella è stato interrogato sulle esclusive Xbox. Ecco cosa ha risposto:

“Se dipendesse da me, mi piacerebbe eliminare completamente le esclusive delle console, ma non spetta a me definirlo, specialmente come un attore minoritario nel mercato delle console. Il player dominante [Sony] ha definito la competizione di mercato utilizzando le esclusive, quindi è il mondo in cui viviamo. Non nutro affetto per quel mondo.”

Nadella ha svelato il suo desiderio di gestire il settore Xbox senza esclusive, ma è consapevole del fatto che le esclusive siano un fattore trainante per l’adozione delle console e l’attrazione di abbonati. In un mondo ideale, rinuncerebbe davvero alle esclusive? E potremmo mai vedere Halo lanciato su PlayStation? La risposta la sapete da voi.