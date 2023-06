In un recente comunicato stampa, Microsoft ha annunciato di aver accettato di pagare una multa di 20 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC) dopo essere stata accusata di aver violato il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Secondo la FTC, Microsoft avrebbe conservato le informazioni personali dei bambini per un periodo prolungato, ben oltre la durata consentita.

Nell’ambito dell’accordo, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha presentato una proposta di ordinanza che delinea diverse modifiche che Microsoft deve attuare; tali modifiche comprendono la notifica ai genitori delle ulteriori protezioni della privacy associate agli account separati dei bambini, la richiesta del consenso dei genitori per gli account dei bambini creati prima del 2021, lo sviluppo di sistemi per eliminare i dati necessari per il consenso dei genitori e la necessità di informare gli altri editori quando vengono divulgate le informazioni personali dei bambini.

Questo accordo segna l’ultimo di una serie di accordi della FTC con aziende di videogiochi accusate di violazioni del COPPA: solo lo scorso dicembre, Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite, ha raggiunto un accordo da 520 milioni di dollari, di cui 275 milioni di dollari attribuiti alle accuse relative al COPPA. All’inizio dello stesso mese Epic Games aveva introdotto account dedicati ai bambini in Fortnite, Rocket League e Fall Guys.

Dave McCarthy, CVP di Xbox Player Services di Microsoft, ha espresso rammarico per non aver soddisfatto le aspettative dei clienti e ha sottolineato l’impegno dell’azienda a rispettare l’ordine di migliorare le misure di sicurezza. McCarthy ha riconosciuto che Microsoft non è riuscita a cancellare i dati di creazione degli account dei bambini a causa di un inconveniente tecnico. Tuttavia, ha assicurato al pubblico che l’inconveniente è stato corretto e che i dati in questione sono stati prontamente cancellati. McCarthy ha inoltre sottolineato che i dati conservati non sono mai stati utilizzati, condivisi o monetizzati.

Con questo accordo, Microsoft intende ripristinare la fiducia nel suo impegno per la sicurezza, la privacy e la protezione della comunità di gioco. L’azienda si impegna a continuare a migliorare le proprie misure per garantire la conformità alle normative vigenti e per proteggere la privacy dei bambini che utilizzano i suoi servizi.