Giungono voci preoccupanti sull’andamento di Xbox, sia per quanto riguarda le vendite delle console sia per i giochi che a quanto sembra non riescono a raggiungere dati di vendita rassicuranti.

A diffondere questa voce è il noto Jeff Grubb, che da anni orami si occupa di inside gaming ed è piuttosto attivo nel settore. Secondo Grubb, la dirigenza di Microsoft sarebbe molto delusa di come il marchio Xbox stia andando, visto che a quanto sembra gli incassi non vanno come dovrebbero e l’ultimo gioco, Hi-Fi Rush, non avrebbe minimamente coperto i costi di produzione, nonostante le recensioni molto positive.

Jez Corden, giornalista di Windows Central, ha rilasciato una sua opinione, specificando che non sono i numeri di vendita del singolo gioco che dovrebbero andare bene, ma gli abbonati del Game Pass. Il VP Marketing di Xbox, vista la situazione si è trovato costretto a rispondere sotto a un tweet:

“Hi-Fi RUSH è stato un successo straordinario per noi e per i nostri giocatori in tutte le principali misurazioni e aspettative. Non potremmo essere più soddisfatti di ciò che il team di Tango Gameworks ha realizzato con questa uscita a sorpresa.”

Hi-Fi RUSH was a break out hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn’t be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release. — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) April 21, 2023

Ovviamente nessuno sa effettivamente dove sia la verità, ma se non altro giugno non è molto lontano e lo showcase potrebbe effettivamente dissipare eventuali dubbi negativi che si stanno diffondendo intorno al brand di Xbox.